Штраф 40 тисяч гривень та позбавлення прав: за що суворо каратимуть водіїв

Україна посилює боротьбу з водіями, які нехтують правилами дорожнього руху, запроваджуючи суворіші покарання, які означають серйозну відповідальність.

Окрім значного штрафу у розмірі 40 000 гривень, такі порушники можуть залишитися без водійських прав на значний термін – від 5 до 7 років, повідомляє U-news із посиланням на експертів з питань дорожнього руху Road Advocate.

Деякі особи продовжують керувати автомобілем, попри те, що їхні водійські права були анульовані за рішенням суду. Однак тепер ці особи зіткнуться з серйозними правовими наслідками.

Запровадження цих посилених покарань відбулося у 2023 році відповідно до Закону 1231-IX, який суттєво посилив відповідальність за такі правопорушення.

Згідно з останніми змінами, за це правопорушення передбачено штраф у розмірі 20 400 гривень (ч. 4 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Крім того, оновлений закон вводить додаткове положення до статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, особи, які повторно вчиняють подібні правопорушення, будуть піддаватися підвищеному штрафу в розмірі 40 800 гривень.

Крім того, суд тепер має право накладати заборону на керування транспортними засобами на строк від 5 до 7 років (ч. 5 ст. 126 КУпАП).

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