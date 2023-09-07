У Дергачах до зими планують закінчити ремонт 17 багатоквартирних будинків

У місті Дергачі Харківського району наразі відновлюють об’єкти житлового фонду та медзаклади. Розпочали роботи у Центрі первинної медико-санітарної допомоги, де буде зведено повністю нову будівлю.

Відновлення відбувається за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та за співфінансування місцевого бюджету, – повідомляє ХОВА.

«На сьогодні у Дергачах на вулиці 23 Серпня відбудовують 9 багатоквартирних будинків, які готові вже приблизно на 35%. Ще 8 будинків відновлюємо на вулиці Центральній, їх готовність – 35-80%. Маємо створити комфортні умови, щоб люди поверталися додому. Адже без врахування міста Харків у Харківському районі до повномасштабного вторгнення було приблизно 300 тисяч жителів. Зараз – майже 220 тисяч, але до району переїхало багато переселенців з інших більш постраждалих громад», – сказав перший заступник начальника Харківської РВА Володимир Усов.

Так, у будинках на вулиці 23 Серпня уже проводять утеплення фасадів, ремонт покрівель та лагодять інженерні комунікації.

«На першому будинку, де ми працюємо, через прильоти була пошкоджена покрівля і стіна, вибуховою хвилею вибило війна і двері. Наразі демонтуємо стару покрівлю, робимо пароізоляцію для даху і готуємо під руберойд м’яку покрівлю», – додав представник підрядної організації Сергій Добромиров.

В іншому будинку наразі виконують роботи щодо заміни зовнішньої каналізації.

«У будинок було 2 влучання, одне – у фасад, друге – у покрівлю. Перегородки не були пошкоджені, але фронтон будівлі постраждав. Наприкінці тижня плануємо тут міняти вікна та двері. Пізніше проведемо благоустрій території, зокрема зробимо асфальтові доріжки та інше», – прокоментував виконроб Роман Гангала.

Агентство Телевидения Новости