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На напрямок Київ – Харків призначили додаткові потяги
Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїзда Київ – Харків.
Поїзд №251/252 відправлятиметься з Києва 14, 15 та 16 вересня о 13:04 та прибуватиме до Харкова о 21:42. Зворотно, з Харкова, він відправлятиметься в ті ж дати о 23:50 і прибуватиме до Києва о 7:53.
Поїзд курсуватиме через станції Дарниця, Гребінка, Лубни, Миргород, Полтава-Київська та Люботин.
Квитки на всі рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.