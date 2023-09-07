На напрямок Київ – Харків призначили додаткові потяги

Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїзда Київ – Харків.

Поїзд №251/252 відправлятиметься з Києва 14, 15 та 16 вересня о 13:04 та прибуватиме до Харкова о 21:42. Зворотно, з Харкова, він відправлятиметься в ті ж дати о 23:50 і прибуватиме до Києва о 7:53.

Поїзд курсуватиме через станції Дарниця, Гребінка, Лубни, Миргород, Полтава-Київська та Люботин.

Квитки на всі рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Агентство Телевидения Новости