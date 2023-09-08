Харківська поліція перевірила за добу 60 осіб на причетність до ДРГ та ведення пропаганди

1111 повідомлень про правопорушення та події опрацювали поліцейські Харківщини упродовж доби.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1500 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області у селищі Солоницівка поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Спортивна» виявили 29-річного мешканця Харкова, який розшукувався співробітниками Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за скоєння крадіжки в умовах воєнного стану.

Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 9075 воєнних злочинів, з яких найбільше 8273 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 733 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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