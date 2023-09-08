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Харківська поліція перевірила за добу 60 осіб на причетність до ДРГ та ведення пропаганди

Харківська поліція перевірила за добу 60 осіб на причетність до ДРГ та ведення пропаганди

1111 повідомлень про правопорушення та події опрацювали поліцейські Харківщини упродовж доби.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1500 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області у селищі Солоницівка поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

Працівники відділу поліції в метрополітені  на  станції метро «Спортивна»  виявили 29-річного мешканця Харкова, який розшукувався співробітниками Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за скоєння крадіжки в умовах воєнного стану.

Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 9075 воєнних злочинів, з яких  найбільше 8273 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 733 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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