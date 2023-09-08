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У Харкові горіла квартира у 9-поверхівці, людей евакуювали

У Харкові горіла квартира у 9-поверхівці, людей евакуювали

7 вересня о 7:22 на вулиці Клочківській, 186Б, сталося загоряння у квартирі на 2 поверсі.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

Пожежа виникла через коротке замкнення електромережі, рятувальники евакуювали 10 людей і врятували власника палаючої квартири.

У квартирі на другому поверсі горіли домашні речі на площі 10 кв. м. Вогонь локалізований о 7:40 та ліквідований о 9:59 силами двох оперативних відділень 17-ї ДРПЧ.

Агентство Телевидения Новости

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