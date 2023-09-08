Чотири пожежі через обстріли за добу: зведення ДСНС

Протягом доби з 7 по 8 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:

25 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – на чергування;

6 – інші виїзди.

Протягом доби ворожі війська обстріляли Вовчанськ, село Курилівка та село Колодязне, спричинивши чотири пожежі.

Близько 12:00 ворог завдав обстрілів по приватному сектору в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ударів загорілися житловий будинок за однією адресою, а також житловий будинок, гараж та господарча споруда за іншою адресою. Загальна площа пожеж складала близько 500 кв. м. До гасіння пожеж залучались три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 рятувальників ДСНС та МПК Вільча. О 13:53 усі осередки пожеж були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

О 12:35 вогнеборці 14-ї та 44-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої черговим артилерійським ударом окупантів по прифронтовому селу Курилівка Курилівської громади. Снаряд поцілив у лісовий масив, де зайнялась хвойна підстилка на площу 500 кв.м. О 13:00 бійці ДСНС впорались з вогнем.

О 13:24 рятувальники 12-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію наслідків ворожого удару до Дворічанської громади. У селі Колодязне горіла нежитлова будівля на площі 150 кв. м. Її вдалось приборкати о 15:20.

Агентство Телевидения Новости