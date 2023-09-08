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У Новобаварському районі ХТМ міняє 400 метрів магістралі, яка живить 14 багатоповерхівок

У Новобаварському районі ХТМ міняє 400 метрів магістралі, яка живить 14 багатоповерхівок

«Тепломережі» завершують підготовку до зими у  Новобаварському районі. Готовність Новобаварської філії КП «Харківські теплові мережі» до початку опалювального сезону зараз складає 93%.

Як повідомили в ХТМ, за ремонтну кампанію комунальники підготували 73 котельні, реконструювали тепломеханічну частину двох центральних теплових пунктів та провели 19 перекладань мереж. Також до запуску тепла були підготовлені всі 428 житлових будинків.

На сьогодні у роботі знаходяться ще два об’єкти. Зокрема, проводиться перекладання ділянки внутрішньоквартальної магістралі завдовжки 400 м, яка живить 14 багатоповерхових будинків. Робітники вже прибрали частину старого трубопроводу і готуються до монтажу нового. За словами начальника філії, щоб уникнути пошкодження дорожнього покриття, мережу протягнуть під землею. Роботи планують завершити до кінця вересня.

Агентство Телевидения Новости

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