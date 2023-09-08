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Наслідки удару авіабомбою по селу на Харківщині: відео

Наслідки удару авіабомбою по селу на Харківщині: відео

8 вересня близько 2:00 російські військові завдали удар по селу Петропавлівка Куп‘янського району. Попередньо, авіабомбою КАБ-250.

Пошкоджено житлові будинки. Отримав поранення 68-річний цивільний чоловік.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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