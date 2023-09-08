На Київщині чоловік намагався продати червонокнижну рись

До поліції надійшло повідомлення від членів зоозахисної організації URSA, які виявили публікацію, де невідомі особи продавали тварину, занесену до Червоної книги України.

Правоохоронці Обухівського управління поліції Київщини спільно із зоозахисниками викрили правопорушника при спробі продажу та вилучили рись. Зловмисником виявився 36-річний житель столиці, котрий навіть не мав документів на представницю котячих. Хижака привіз в переносці.

За фактом порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу занесених до Червоної книги України [ч. 2 ст. 88-1 КУпАП] поліцейські склали протокол.

При затриманні чоловік відмовлявся віддавати тварину. Поліцейські попередили правопорушника про складання протоколу щодо непокори представнику закону, на що чоловік розлютився та пошкодив переносну клітку, в якій перебувала тваринка.

Правоохоронці склали адміністративний протокол за фактом злісної непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського (ст. 185 КУпАП).

Наразі тварину передано до відповідного центру тимчасового утримання.

Подальшу долю правопорушника вирішить суд.

Агентство Телевидения Новости