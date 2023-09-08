Ще одну прихильницю «руського миру» з Харкова судитимуть за колабораціонізм

У травні цього року харків’янка, яка на власні очі бачила наслідки обстрілів російською армією Харкова, продовжувала публічно транслювати свою позицію. Зокрема, жінка почепила собі на одяг георгіївську стрічку.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Коли перехожі зробили їй зауваження з цього приводу, шанувальниця «руського миру» стала заперечувати збройну агресію рф проти України та окупацію частини території нашої держави ворожою армією.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости