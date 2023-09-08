Мріяв повернутись до СРСР та бажав смерті українцям — судитимуть чергового шанувальника рф

На Харківщині мешканець села Липкуватівка систематично поширював на особистих сторінках у соціальних мережах дописи на підтримку рф. Крім того, він активно репостив публікації з символікою комуністичного тоталітарного режиму.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Наприклад, в одному з поширених дописів обвинувачений зізнався, що «любит Россию». А далі було вказано: «Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцевала «Калинку» на фоне орущих ей в след жовто-блакитных бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы». Також обвинувачений ставив лайки на дописи про те, щоб «бандеровцы сдохли, а украинские земли сровняли с землей».

Проте і на цьому злочинна «кар‘єра» чоловіка не закінчилась. На території його домоволодіння правоохоронці виявили понад 100 набоїв.

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом поширення, а також публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірним, заперечення збройної агресії рф проти України та за фактом незаконного придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

Справу розглядатимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости