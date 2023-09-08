СБУ викрила жінку, яка впроваджувала російські «стандарти освіти» на Харківщині

34-річна мешканка Ізюмського району під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

У липні минулого року зловмисниця прийняла пропозицію окупаційної влади та зайняла посаду виконуючої обов’язки директора у місцевому ліцеї, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На цій посаді вона проводила збори з вчителями району та переводила навчальний заклад на російські стандарти освіти.

Під час зібрань з педагогічним колективом школи новоспечена директорка заявляла, що з вересня навчальний процес буде організовано відповідно до стандартів рф – російською мовою та за російськими підручниками.

«Директорка» навіть встигла пройти курси перепідготовки кадрів освіти за російськими стандартами у м. Курськ та м. Бєлгород рф, аби виховувати дітей «в русском духе», повідомляє речник прокуратури Харківській області Дмитро Чубенко.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости