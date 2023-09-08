На Харківщині завершують ремонт дороги

На дорозі, яка пролягає через Печенізьку та Чкаловську громади, завершують ремонт.

Незабаром буде завершено роботи на автодорозі «/М-03/ – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля», яка є складовою альтернативного маршруту до Вовчанської та Великобурлуцької громад, повідомляють в ХОВА.

Як повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, цей маршрут використовується для доставки гуманітарних вантажів, евакуації цивільного населення та ліквідації наслідків обстрілів.

Так, на ділянці ремонту в межах Чкаловської громади невдовзі планують встановити нові дорожні знаки.

Від дороги державного значення «Чугуїв – Мілове» до с. Леб’яже вже нанесено горизонтальну розмітку.

«Першочергово забезпечуємо транспортне сполучення між громадами, які тривалий час були під окупацією та масованими обстрілами ворога, де вщент зруйновані шляхи та пошкоджені мостові споруди і ускладнювалось переміщення транспортних засобів та техніки», – розповів Михайло Харнам.

На другій ділянці ремонту дороги в Печенізькій громаді уже влаштовують шар основи з піщано-щебеневої суміші та вирівнювальний шар з асфальтобетону.

Нині залишилося відновити приблизно 2 км дорожнього покриття.

Агентство Телевидения Новости