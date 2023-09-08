Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:45
Просмотров: 60

Студентам хочуть пропонувати безплатне навчання в обмін на добровільну службу

Студентам хочуть пропонувати безплатне навчання в обмін на добровільну службу

Студентам, які погодяться воювати, можуть оплатити навчання: в Раді зареєстрували законопроєкт.

В документі пропонується, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти «можуть за власним бажанням дати згоду на призов на військову службу під час мобілізації, у такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти без жодних виплат з боку цих громадян», повідомляє Судово-юридична газета.

Громадяни, які навчаються на платній основі, зможуть за власним бажанням давати згоду на призов на військову службу під час мобілізації і отримати за це додатковий бонус від держави у вигляді забезпечення безоплатності здобуття відповідної освіти.

Відповідний законопроєкт 9672-1 подав депутат Георгій Мазурашу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 