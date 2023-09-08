Студентам хочуть пропонувати безплатне навчання в обмін на добровільну службу

Студентам, які погодяться воювати, можуть оплатити навчання: в Раді зареєстрували законопроєкт.

В документі пропонується, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти «можуть за власним бажанням дати згоду на призов на військову службу під час мобілізації, у такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти без жодних виплат з боку цих громадян», повідомляє Судово-юридична газета.

Громадяни, які навчаються на платній основі, зможуть за власним бажанням давати згоду на призов на військову службу під час мобілізації і отримати за це додатковий бонус від держави у вигляді забезпечення безоплатності здобуття відповідної освіти.

Відповідний законопроєкт 9672-1 подав депутат Георгій Мазурашу.

Агентство Телевидения Новости