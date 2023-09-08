ООН пропонує поступки у санкціях проти рф для розблокування «зернової угоди»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш веде переговори з главою МЗС рф сергієм лавровим про масштабне зняття санкції з росії в обмін на відновлення роботи зернової угоди.

Як повідомляє УНИАН, про це пише Bild у статті «ООН хоче піддатися шантажу путіна».

За даними видання, у листі до лаврова Гутерріш пропонує «чотири конкретні наріжні камені угоди між Секретаріатом ООН і рф», яка має «призвести до відновлення Чорноморської ініціативи».

Держбанк рф хочуть підключити до SWIFT.

Дати дозвіл перепідключення державного «россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT через спеціально засновану дочірню компанію «RSHB Capital S.A.».

Цей пункт був і серед офіційних вимог росії перед тим, як вона односторонньо вийшла із «зернової угоди».

ООН хоче застрахувати кораблі рф.

За даними Bild, ООН хоче «застрахувати російські кораблі від українських атак» в Азовському та Чорному морях».

Та четвертий пункт – росії хочуть повернути заморожені активи.

Йдеться про розмороження активів російських компаній з виробництва добрив у Європейському Союзі.

Кораблям рф дозволять швартуватися в портах ЄС.

Гутерріш начебто пропонує дозволити швартуватися в портах країн ЄС російським кораблям, які перевозять харчові продукти та добрива через швидкі портові дозволи.

За даними видання, російська влада поки не погоджується на ці умови, оскільки вважає їх «занадто хорошими, щоб бути правдою», а також сумнівається в їх «технічній можливості».

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