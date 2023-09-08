Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:45
Просмотров: 58

«Продав» чужий будинок за 200 тисяч гривень — викрито шахрая

«Продав» чужий будинок за 200 тисяч гривень — викрито шахрая

Повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого повторно.

Чоловік, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за майнові злочини, маючи незняту і непогашену судимість, познайомився з жінкою, яка йому розповіла, що має на меті придбати приватне домоволодіння, повідомляє прокуратура Харківської області.

Зловмисник повідомив, що якраз має знайомих, які продають будинок, розташований в одному із селищ Богодухівського району, за 200 тисяч гривень.

Використовуючи психологічні прийоми і маніпулюючи, шахрай під різними приводами висловлював необхідність передати йому гроші то у якості завдатку, то для переоформлення документів.

Потерпіла, довіряючи «продавцю», перераховувала гроші на рахунок підозрюваного частинами.

У такий спосіб зловмисник ошукав свою жертву на майже 200 тис. грн.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі співробітниками Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 