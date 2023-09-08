«Продав» чужий будинок за 200 тисяч гривень — викрито шахрая

Повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого повторно.

Чоловік, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за майнові злочини, маючи незняту і непогашену судимість, познайомився з жінкою, яка йому розповіла, що має на меті придбати приватне домоволодіння, повідомляє прокуратура Харківської області.

Зловмисник повідомив, що якраз має знайомих, які продають будинок, розташований в одному із селищ Богодухівського району, за 200 тисяч гривень.

Використовуючи психологічні прийоми і маніпулюючи, шахрай під різними приводами висловлював необхідність передати йому гроші то у якості завдатку, то для переоформлення документів.

Потерпіла, довіряючи «продавцю», перераховувала гроші на рахунок підозрюваного частинами.

У такий спосіб зловмисник ошукав свою жертву на майже 200 тис. грн.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі співробітниками Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости