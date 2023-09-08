Учора насильство в сім’ї, сьогодні пияцтво «по-чорному»: життя деяких переселенців

Поліцейські відвідали родину переселенців, яка опинилася в складних життєвих обставинах.

У серпні в цій родині працівники сектору протидії домашньому насильству ХРУП № 1 зафіксували факт вчинення домашнього насильства чоловіком щодо співмешканки, повідомляє поліція Харківської області.

8 вересня поліцейські знову відвідали родину.

Під час візиту 35-річна мати знаходилась у стані сильного алкогольного сп’яніння, а 15-річна дівчинка та 6-річний хлопчик знаходилися без догляду та батьківського піклування.

Поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости