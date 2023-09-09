Ярослава Магучіх – переможниця етапу Діамантової ліги
У бельгійському Брюсселі відбувся завершальний етап Діамантової ліги з легкої атлетики перед Суперфіналом сезону-2023.
До трьох дорослих дисциплін за участю українських збірниць увійшли й жіночі стрибки у висоту, повідомляє SPORT.UA.
Ірина Геращенко першою з українок завершила змагання – четверте місце.
Стрибунка з першої спроби подолала позначки в 1.84, 1.88 та 1.91 метра, але не реалізувала жодного стрибка на висоті 1.94.
Натомість Магучіх розпочала змагання пізніше за всіх – відклала стартову висоту до позначки в 1.91 метра, на якій реалізувала свою другу спробу.
До трійки медалісток Ярослава увійшла вдалим стрибком на висоті 1.94 метра.
А вже в наступній спробі одразу подолала позначку 1.97, на якій зупинилася австралійка Паттерсон.
На позначці у 2.0 метра боротьба за «золото» розгорнулася між Магучіх та сербкою Топич.
Ангеліна не реалізувала всі три спроби, у той час, як Ярослава подолала планку з першої спроби та здобула золоті нагороди.
Діамантова ліга. Брюссель. Стрибки у висоту (жінки).
Ярослава Магучіх (Україна) — 2.00
Ангеліна Топич (Сербія) — 1.97
Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1.94
Ірина Геращенко (Україна) — 1.94