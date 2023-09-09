Ярослава Магучіх – переможниця етапу Діамантової ліги

У бельгійському Брюсселі відбувся завершальний етап Діамантової ліги з легкої атлетики перед Суперфіналом сезону-2023.

До трьох дорослих дисциплін за участю українських збірниць увійшли й жіночі стрибки у висоту, повідомляє SPORT.UA.

Ірина Геращенко першою з українок завершила змагання – четверте місце.

Стрибунка з першої спроби подолала позначки в 1.84, 1.88 та 1.91 метра, але не реалізувала жодного стрибка на висоті 1.94.

Натомість Магучіх розпочала змагання пізніше за всіх – відклала стартову висоту до позначки в 1.91 метра, на якій реалізувала свою другу спробу.

До трійки медалісток Ярослава увійшла вдалим стрибком на висоті 1.94 метра.

А вже в наступній спробі одразу подолала позначку 1.97, на якій зупинилася австралійка Паттерсон.

На позначці у 2.0 метра боротьба за «золото» розгорнулася між Магучіх та сербкою Топич.

Ангеліна не реалізувала всі три спроби, у той час, як Ярослава подолала планку з першої спроби та здобула золоті нагороди.

Діамантова ліга. Брюссель. Стрибки у висоту (жінки).

Ярослава Магучіх (Україна) — 2.00

Ангеліна Топич (Сербія) — 1.97

Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1.94

Ірина Геращенко (Україна) — 1.94

Агентство Телевидения Новости