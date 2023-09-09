Названо обов’язкові предмети для українських школярів за кордоном

Міністерство освіти та науки назвало обов’язкові предмети для дітей за кордоном.

Так, окрім іноземних предметів, діти мають вивчати предмети, пов’язані з Україною.

Про це інформує пресслужба Міносвіти, пише видання «ВСВІТІ».

Які предмети учнівство вивчатиме в окремих класах (групах):

1–4 класи:

Українські мова й література;Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5–9 класи:

Українська мова;Українська література;Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);Історія України. Всесвітня історія (6 клас);Історія України (7–9 класи);Основи правознавства (9 клас);Географія (8–9 класи).

10-11 класи:

Українська мова;Українська література;Історія України;Громадянська освіта (10 клас);Географія (11 клас);Захист України.

Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1–4 класів і по дві — для 5–11 класів.

Як повідомлялось, школярі, які перебувають за кордоном, зможуть навчатися дистанційно у створених класах в окремо визначених закладах.

Агентство Телевидения Новости