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Названо обов’язкові предмети для українських школярів за кордоном

Названо обов’язкові предмети для українських школярів за кордоном

Міністерство освіти та науки назвало обов’язкові предмети для дітей за кордоном.

Так, окрім іноземних предметів, діти мають вивчати предмети, пов’язані з Україною.

Про це інформує пресслужба Міносвіти, пише видання «ВСВІТІ».

Які предмети учнівство вивчатиме в окремих класах (групах):

1–4 класи:

Українські мова й література;Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5–9 класи:

Українська мова;Українська література;Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);Історія України. Всесвітня історія (6 клас);Історія України (7–9 класи);Основи правознавства (9 клас);Географія (8–9 класи).

10-11 класи:

Українська мова;Українська література;Історія України;Громадянська освіта (10 клас);Географія (11 клас);Захист України.

Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1–4 класів і по дві — для 5–11 класів.

Як повідомлялось, школярі, які перебувають за кордоном, зможуть навчатися дистанційно у створених класах в окремо визначених закладах.

Агентство Телевидения Новости

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