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Перший за 18 років: The Rolling Stones підтвердили випуск нового альбому Hackney Diamonds

Перший за 18 років: The Rolling Stones підтвердили випуск нового альбому Hackney Diamonds

The Rolling Stones випустить свій перший з 2005 року музичний альбом під назвою Hackney Diamonds. Перша пісня з майбутнього альбому Hackney Diamonds називається Angry. Разом із піснею вже вийшов кліп з Сідні Свіні (серіал «Ейфорія») у головній ролі.

Про це повідомляє із посиланням на ВВС.

Учасники колективу зробили оголошення про випуск альбому після тизерної реклами у безплатній газеті Hackney Gazette.

Hackney Diamonds стане першим альбомом гурту після альбому Blue & Lonesome 2016 року, який містив кавери на пісні Літтла Уолтера та Хоуліна Вульфа. До цього їхнім останнім альбомом із оригінальними композиціями був A Bigger Bang 2005 року.

Hackney Diamonds також стане першою платівкою гурту без барабанщика Чарлі Воттса, який помер у 2021 році від онкології.

Гурт представив запис у середу на спеціальному заході у боро Хакні в Лондоні – місці, яке є «серцем нового альбому», йдеться у їхньому пресрелізі.

80-річний фронтмен Мік Джаггер описав альбом так: сучасна музика із сумішшю року, балад, танцю та чогось у стилі кантрі.

Агентство Телевидения Новости

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