Джокович став переможцем на US Open

Сербський тенісист Новак Джоковіч здолав нейтрального росіянина Даніїла Медвєдєва у фіналі Відкритого чемпіонату США.

У фіналі Новак у трьох сетах обіграв третю ракетку турніру Даніїла Медведєва, повідомляє Sportarena.

Найнапруженішою вийшла друга партія, яка тривала одну годину та 45 хвилин і завершилася перемогою серба на тай-брейку.

Сербський тенісист тепер на два головні трофеї попереду іспанця Рафаеля Надаля, і на чотири – швейцарця Роджера Федерера, за кількістю виграних мейджорів серед чоловіків.

Агентство Телевидения Новости