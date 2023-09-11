Калле Рованпера виграв ралі Греції: десятий етап сезона-2023 в WRC

Калле Рованпера здобув свою третю перемогу в сезоні у Греції на Acropolis Rally в неділю вдень і зміцнив своє лідерство в цьогорічному Чемпіонаті світу з ралі.

Фінський гонщик Toyota виявився лише одним із двох учасників топового класу, які без проблем проїхали всі 15 допів, повідомляє офіційна сторінка WRC.

22-річний спортсмен очолив турнірну таблицю на 10-му етапі, коли колишні лідери Тьєррі Невілль та Себастьєн Ожьє зійшли з дистанції, він очолив турнірну таблицю більш ніж на дві хвилини.

Обидва були змушені зійти з дистанції через невблаганні кам’янисті гірські дороги центральної Греції: Hyundai i20 N Невіля отримав пошкодження передньої підвіски, а Ож’є, який їхав на Toyota GR Yaris, зупинився після СД12 з відмовою задньої підвіски після наїзду на скелю.

Рованпера міг дозволити собі розслабитися під час недільного триетапного фіналу і завершив майже ідеальний уїк-енд, отримавши максимальні п’ять бонусних очок за перемогу на Wolf Power Stage.

На фініші він випередив напарника по команді Елфіна Еванса, свого найближчого претендента на чемпіонство, на 1 хвилину 31,7 секунди і збільшив свою перевагу над валлійцем до 33 очок за три раунди до фінішу.

Отт Тянак отримав 3 хвилини 40 секунд штрафу через поломку водяного насосу, через що він запізнився виїхати з зони шиномонтажу в п’ятницю.

Але далі пілот M-Sport Ford Puma проїхав відносно чисто і піднявся на вражаюче четверте місце, хоча і більш ніж на чотири хвилини відстаючи від лідера.

Після 10 етапу турнірна – Калле Рованпера очолює турнірну таблицю, другий – Елфін Еванс.

Агентство Телевидения Новости