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Поїзд Харків – Ясіня змінює маршрут: курсуватиме до Івано-Франківська

Поїзд Харків – Ясіня змінює маршрут: курсуватиме до Івано-Франківська

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Надвірна – Делятин та для того, щоб зайти в сезон зимових перевезень з максимально можливими швидкостями, Укрзалізниця змінює маршрут курсування низки поїздів у певні дати вересня.

Так, деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні.

Це торкнеться наступних рейсів:

–  поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;

–  поїзд №6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;

–  поїзд №95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;

–  поїзд №26/25 Одеса — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;

–  крім того, поїзд №130/129 Полтава — Ворохта курсуватиме до Чернівців 20 та 22 вересня, і з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;

–  поїзд №229/230 Київ — Ворохта — Київ курсуватиме до Івано-Франківська 19 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.

Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда №55 Київ — Рахів, що відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня — вони прибуватимуть до Рахова пізніше, о 9:00 замість 7:17, та для рейсів №56 Рахів — Київ — вони відправляться з Рахова 20, 21 та 22 вересня раніше, о 14:28 замість 16:26.

Агентство Телевидения Новости

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