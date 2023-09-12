Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:46
Просмотров: 86

В Харкові на станції метро «Історичний музей» пройшла виставка «Спільний обрій»

В Харкові на станції метро «Історичний музей» пройшла виставка «Спільний обрій»

Відкриття виставки «Спільний обрій» в рамках Міжнародного українсько-польського мистецького проєкту пройшло на станції метро «Історичний музей».

Як повідомили в Харківському метрополітені, в експозиції представлений цикл робіт учнів Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Ю. Рєпіна та Краківського ліцею образотворчого мистецтва ім. Юзефа Клюзи.

Для проєкту учні намалювали понад 400 робіт, з яких сто найкращих були відібрані для підсумкової виставки у Харкові.

В малюнках діти відобразили своє бачення майбутнього у нових реаліях сучасного життя.

Після презентації проєкту в Харкові виставка вирушить містами України, Польщі та інших країн.

Ознайомитися з експозицією можна на ст. м. «Історичний музей» з 9:00 до 20:00 до 19 вересня.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 