В Харкові на станції метро «Історичний музей» пройшла виставка «Спільний обрій»

Відкриття виставки «Спільний обрій» в рамках Міжнародного українсько-польського мистецького проєкту пройшло на станції метро «Історичний музей».

Як повідомили в Харківському метрополітені, в експозиції представлений цикл робіт учнів Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Ю. Рєпіна та Краківського ліцею образотворчого мистецтва ім. Юзефа Клюзи.

Для проєкту учні намалювали понад 400 робіт, з яких сто найкращих були відібрані для підсумкової виставки у Харкові.

В малюнках діти відобразили своє бачення майбутнього у нових реаліях сучасного життя.

Після презентації проєкту в Харкові виставка вирушить містами України, Польщі та інших країн.

Ознайомитися з експозицією можна на ст. м. «Історичний музей» з 9:00 до 20:00 до 19 вересня.

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