На проспекті Гагаріна відновили рух транспорту

Рух транспорту на проспекті Гагаріна, від Льва Ландау до вулиці Південнопроєктної, відкрили сьогодні, 13 вересня, вранці з випередженням графіка.

Як повідомив директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, ділянка дороги була закрита через пошкодження на колекторі, і її планувалося відкрити 14 вересня.

За його словами, після того, як робітники КП «Харківводоканал» відремонтували мережу, ділянку передали шляховикам, які виконали зворотне засипання та заасфальтували місце робіт загальною площею 12 тис. кв. м.

Дмитро Липовий зазначив, що на дорожнє полотно нанесли розмітку, а фахівці КП «Харків-Сигнал» відрегулювали роботу світлофорів.

Агентство Телевидения Новости