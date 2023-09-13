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Кинуті на початку війни автівки: де вони та як їх забрати

Кинуті на початку війни автівки: де вони та як їх забрати

Харків’яни, які вимушено кинули свої автомобілі на початку війни на дорогах, можуть забрати їх зі спеціальних майданчиків.

Про це сьогодні, 13 вересня, в ефірі радіо «Накипіло» повідомив директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, кажуть у міськраді.

«У перші дні війни багато автівок були покинуті і постраждали від обстрілів.

Була гостра потреба прибрати їх з доріг, щоб забезпечити проїзд рятувальникам і машинам швидкої допомоги, які перевозили поранених.

Тому виділили кілька майданчиків, щоб покинуті автомобілі туди звезти. Майже всі вони там і знаходяться.

Десь ще є покинуті машини у спальних районах, тому ухвалюються рішення виконкому щодо їх примусового вивезення», – зазначив Дмитро Липовий.

За його словами, щоб забрати свою машину, необхідно звернутися до Департаменту з інспекційної роботи.

Агентство Телевидения Новости

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