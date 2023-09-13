Квитки в жіночі купе розпродають на 20 днів наперед: «Укрзалізниця»

Від початку старту програми жіночими купе скористалися близько 8 тисяч пасажирок.

За словами представників «Укрзалізниці», ця послуга користується попитом, адже наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед, повідомляє УНІАН.

Як повідомила в коментарі УНІАН пресслужба перевізника, найбільшим попитом жіночі купе користуються у поїздах за напрямком № 41/42 Дніпро — Трускавець.

Також жіночі купе доступні на рейсах № 81 Київ — Ужгород, № 15 Харків — Ясіня, № 75 Київ — Кривий Ріг.

В «Укрзалізниці» підкреслили, що продаж квитків у жіночі квитки здійснюється в мобільному застосунку, і після доопрацювання програмного забезпечення стане можливим поширення проєкту на інших маршрутах.

Крім того, в «Укрзалізниці» нагадали, що задля безпечних подорожей пасажирів паралельно з впровадженням жіночих купе «Укрзалізниця» повернула на рейси патрулювання воєнізованої охорони.

Агентство Телевидения Новости