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У четвер трамваї №16 та 16А тимчасово змінять маршрут

У четвер трамваї №16 та 16А тимчасово змінять маршрут

Рух трамваїв на вул. Шевченка та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова, буде припинений з 10:00 до 15:00 14 вересня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з проведенням аварійного ремонту на тяговій підстанції.

У цей час трамваї №16 та 16А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Агентство Телевидения Новости

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