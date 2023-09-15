Зіткнення авто та самоката на Салтівці: один постраждалий

Керуючи автомобілем ЗАЗ SENS, 60-річний водій зіштовхнувся з електросамокатом.

Повідомлення про подію по вулиці Гвардійців Широнінців надійшло до поліції вранці 15 вересня.

Внаслідок ДТП 46-річний кермувальник самоката отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости