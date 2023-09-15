Лукашенко забажав «сообразить на троих»: залучити Білорусь до співпраці Росії та КНДР

15 вересня в Сочі відбулася зустріч володимира путіна і Олександра Лукашенка, на якій останній запропонував залучити Білорусь до співпраці росії та Північної Кореї.

Про це повідомляє УНІАН.

«Я думаю, що ми можемо подумати й про співпрацю десь на трьох. Північна Корея, росія… Знаю, що інтерес величезний у корейців до вас. Я думаю, шматок роботи для Білорусі там знайдеться, з огляду на ті проблеми, які існують», – заявив Лукашенко.

У свою чергу путін зазначив, що росія та КНДР будуть діяти в рамках міжнародного права.

Також російський правитель спростував чутки, що Північна Корея відправить своїх громадян добровольцями воювати проти України.

А щє путін розповів Лукашенку про стан російської економіки, а також про результати перемовин з Кім Чен Ином.

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