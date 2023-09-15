Олег Синєгубов представив нового виконуючого обов’язки ректора ХАІ

Виконуючим обов’язки ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» призначили Олексія Литвинова.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов представив колективу університету нового керівника та обговорив нагальні потреби навчального закладу.

Зокрема, йшлося про необхідність ремонту наявних та будівництва нових укриттів на території навчального закладу.

«Олексій Литвинов давно працює в сфері освіти та знається на особливостях вищої школи.

Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо вдосконалити роботу авіаційного інституту.

Адже ХАІ – один із передових навчальних закладів не лише Харкова, але й усієї країни», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости