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На Харківщині поліція затримала водія з пістолетом

На Харківщині поліція затримала водія з пістолетом

На Харківщині поліцейські повідомили чоловіку про підозру у незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

На стаціонарному посту траси «Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро» співробітники поліції зупинили транспортний засіб.

Водій легковика поводив себе підозріло та помітно нервував під час спілкування.

В результаті огляду автомобіля в речах 38-річного чоловіка був виявлений предмет, схожий на пістолет та 7 патронів з гумовими кулями. 

За результатами експертних досліджень, вилучений предмет виявився газовим пістолетом «ПГШ-790» калібру 9 мм з явними ознаками перероблення.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263.

Агентство Телевидения Новости

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