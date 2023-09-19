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В Харкові дитина застрягла в металевій огорожі: ДСНС

В Харкові дитина застрягла в металевій огорожі: ДСНС

В Харкові рятувальники вивільнили чотирирічну дитину, яка застрягла в металевій огорожі.

19 вересня рятувальники 9-ї пожежно-рятувальної частини міста Харкова виїжджали для надання допомоги маленькій дівчинці, яка головою застрягла між металевими поручнями на ґанку житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники розтиснули конструкції огорожі, вивільнили дівчинку та передали батькам.

Дитина медичної допомоги не потребувала.

Агентство Телевидения Новости

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