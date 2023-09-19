Латвія відправляє модульні будинки для України

Латвія до кінця року передасть Україні 12 модульних будинків, два з них планують відправити цього тижня.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на LSM.

У Чернігові будинки дістануться сім’ям, які втратили житло через війну.

Як розповідають на підприємстві CMB Housing Factory, яке виробляє модульні будинки, зараз майже всі сили спрямовані саме на проєкт для України – 12 будинків, кожен площею 55 квадратних метрів.

У кожному будинку є кухня, санвузол і спальні кімнати, також є встановлений теплонасос “повітря-повітря”, який взимку може працювати на опалення, а влітку як кондиціонер.

З першим модульним будинком до Чернігова поїде і команда підприємства, щоб зібрати будинок на місці та навчити збірці українських колег.

Агентство Телевидения Новости