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Кількість загиблих у Куп’янську зростає: під обстріл потрапив автомобіль волонтерів
Ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення.
Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп’янську. Дві жінки та чотири чоловіки.
Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент, повідомляє начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок.
Обстріл росіяни влаштували посеред дня, близько 13-ї години.
Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. І, на жаль, знаходимо ще тіла.
Тому кількість жертв буде оновлюватися.