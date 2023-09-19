Кількість загиблих у Куп’янську зростає: під обстріл потрапив автомобіль волонтерів

Ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення.

Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп’янську. Дві жінки та чотири чоловіки.

Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент, повідомляє начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок.

Обстріл росіяни влаштували посеред дня, близько 13-ї години.

Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. І, на жаль, знаходимо ще тіла.

Тому кількість жертв буде оновлюватися.

Агентство Телевидения Новости