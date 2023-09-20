У Вовчанську сталася масштабна пожежа в приватних будинках

Протягом доби з 19 по 20 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

4 – для надання допомоги населенню;

1 – чергування;

6 – інші виїзди.

Пожеж, пов’язаних з ворожими обстрілами за добу не було.

О 13:43 рятувальники виїжджали для ліквідації наслідків ворожого ракетного удару по Куп’янську.

Пожежі не пов’язані з ворожими обстрілами:

О 06:25 в результаті ДТП між автомобілями «Део Ланос» та «Лексус РХ-400» загорівся автомобіль «Део Ланос», на площі 5 кв. м. Подія сталася в Індустріальному районі на вул. Миру, 10. В результаті ДТП постраждав водій та пасажир автомобіля Лексус. Госпіталізовані до 4-ї лікарні НШМД. Рятувальники ліквідували пожежу о 07:04.

О 18:45 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території приватного житлового маєтку за адресою: Вовчанськ, вул. Молодіжна. До місця події було направлено відділення служби порятунку з міста Вовчанськ та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча. На момент прибуття вогнеборців полум’ям були охоплені три господарчі споруди та дві літніх кухні. Загальна площа пожежі склала близько 250 кв. м. Вогнеборці врятували мешканку домоволодіння, жінку 1953 р.н. Крім того, рятувальники запобігли поширенню полум’я на житловий будинок та ще дві надвірні забудови.

О 22:43 пожежу було ліквідовано. Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електродроту.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 151 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости