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У Золочівській громаді відновлюють водопостачання

У Золочівській громаді відновлюють водопостачання

У двох селах Золочівської громади – Туровому та Малій Рогозянці – планують встановили нові водонапірні башти.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

У встановленні нового обладнання для забезпечення безперебійного водопостачання мешканців сіл допомагає Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна». Монтаж нових водонапірних башт планують розпочати найближчим часом, повідомили в селищній раді.

Також благодійники обіцяють допомогти із початком відновлювальних робіт у пошкодженому російськими ракетами Довжицькому ліцеї. На етапі обговорення – плани щодо постачання медичного обладнання для Золочівської лікарні та проведення психологічної реабілітації населення.

Агентство Телевидения Новости

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