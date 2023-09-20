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Працювала в окупаційній адміністрації та вирішувала земельні спори — викрито посібницю окупантів

Працювала в окупаційній адміністрації та вирішувала земельні спори — викрито посібницю окупантів

Під час захоплення російськими військовими смт Великий Бурлук місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Вона обійняла посаду «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района». 

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Жінка переважно займалась прийомом громадян з приводу вирішення спорів, пов’язаних із земельними відносинами.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 42-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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