ДБР затримало двох працівників військкомату Самбору, які знущались з незаконно утримуваного ними чоловіка (ВІДЕО)

Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же день.

ДБР розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження.

Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України)

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Агентство Телевидения Новости