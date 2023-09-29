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Пожежа на місцевості в Куп’янському районі

Пожежа на місцевості в Куп’янському районі

Рятувальники в Куп’янському районі ліквідували пожежу на відкритій території, що виникла в результаті ворожих обстрілів.

Вдень 29 вересня ворог завдав артилерійського удару по селу Кіндрашівка Куп’янського району Харківщини, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

В результаті обстрілу по населеному пункту сталося декілька осередків займання.

На околиці села горів сухостій на відкритій місцевості на площі 3 га.

З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частин у складі 2-х оперативних відділень та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Пожежу було ліквідовано о 16:50. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор.

Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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