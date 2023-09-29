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Нацгвардійці створили фільм про бійця, який загинув у бою на харківській окружній

Нацгвардійці створили фільм про бійця, який загинув у бою на харківській окружній

НГУ презентувала документальний фільм, присвячений командиру групи снайперів окремого загону спеціального призначення «Омега» Східного територіального управління Національної гвардії України підполковнику Олександру Орлову.

Про це повідомили в Східному оперативно-територіальному об’єднанні Національної гвардії України.

Олександр Орлов загинув на другий тиждень повномасштабного вторгнення, коли відбивав на харківській окружній штурм підрозділу російського ГРУ. Атака ворога тоді захлинулася, росіяни не змогли закріпитися у житлових районах Північної Салтівки, натомість НГУ втратила одного з найбільш досвідчених та найкраще підготовлених військовослужбовців.

За мужність та героїзм Олександра Орлова представлено до найвищої державної нагороди — Герой України (посмертно). До Дня захисників та захисниць України.

Агентство Телевидения Новости

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