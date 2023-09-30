У ніч на 30 вересня було знищено 30 «шахедів»

У ніч на 30 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed».

Усього зафіксовано близько 40 ударних БпЛА «Shahed-131/136», повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей.

Повідомляється, що запуск був із південного напрямку (мис Чауда – ТОТ Крим).

Агентство Телевидения Новости