На Харківщині поліція ексгумувала тіло закатованого росіянами чоловіка

В селищі Савинці поліція вилучила тіло закатованого росіянами чоловіка.

Поховали його під час окупації на центральному кладовищі, повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Свідки розказують, що на тілі були величезні гематоми, синці, на руках сліди від мотузок.

59-річний Юрій Кривич був бізнесменом, палким прихильником України. Це не сподобалося деяким місцевим. Про це розказав його рідний брат Ігор.

«У нього був конфлікт з місцевими мешканцями напередодні, вони погрожували, що він неправильно себе веде, оскільки у нього був свій бізнес, був конфлікт з приводу того, хто там власник, – розповів Ігор Кривич. – Йому обіцяли, що приїдуть і розберуться про власність, ну, розібралися».

Сусіди повідомили, що 27 квітня минулого року його забрали військові рф з так званої лнр, за добу тіло чоловіка знайшли на подвір’ї.

Поховали загиблого 2 травня 2022 року. Ігор погодився на ексгумацію брата, щоб дізнатися про справжню причину смерті рідної людини.

На місці поховання працювали слідчі та криміналісти слідчого управління Головного управління в Харківській області.

За словами старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління поліції Харківщини Ганни Пономаренко, немає жодних сумнівів в тому, що саме російські військові здійснили цей злочин.

Адже події розгорталися під час окупації, і на це вказують свідки.

Вилучене тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Агентство Телевидения Новости