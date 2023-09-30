«Поверну за винагороду»: шахрай на Харківщині надурив людей на 40 тис. грн

Ошукав людей в Інтернеті на суму близько 40 тисяч гривень, зловмиснику повідомили про підозру.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Чоловік здійснював незаконну діяльність через соціальну мережу «Фейсбук».

Він знаходив оголошення про втрачені речі та пропонував повернути їх господарям за визначену винагороду.

Таким чином 38-річний мешканець села Новоселівка Харківського району ошукав понад 20 осіб з різних областей.

В ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання злодія, правоохоронці вилучили мобільні пристрої та сім-карти.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости