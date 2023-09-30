Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:47
Просмотров: 44

Обстріл Куп’янського району: рятувальники ліквідували пожежу

Обстріл Куп’янського району: рятувальники ліквідували пожежу

Біля 11:00 30 вересня ворожа артилерія другий день поспіль обстріляла мирне село Кіндрашівка Куп’янського району.

Знову зайнялась суха трава, на гасіння якої були направлені рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 2 га.

Він загрожував будівлям агропідприємства та об’єктам енергетичної інфраструктури.

Бійці ДСНС, не зважаючи на загрозу повторних ударів, змогли врятувати народне добро і вже об 11:55 ліквідували всі осередки горіння.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 