Зооволонтери шукають родину псу Барсіку, якого військові врятували під час деокупації Харківщини

Минулого року сержант 103-ї бригади ТрО Булаєнко Євген із побратимами врятували цуценя Барсіка під час звільнення селища на Харківщині.

Про це повідомляє «Порятунок тварин Харків».

Барсік пережив катування росіян. Завдяки Євгену та його побратимам пес почав іти на контакт.

Зараз Барсік знаходиться під опікою зооволонтерів і вони шукають йому люблячих господарів по Україні та за кордоном.

Він повністю адаптувався після пережитого на домашній перетримці. Навчився деяких команд, товаришує з іншими тваринами і дуже тяжіє до людей.

Агентство Телевидения Новости