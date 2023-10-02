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У Харкові мають намір збудувати першу в Україні підземну школу
Міський голова Харкова Ігор Терехов анонсував будівництво у місті підземної школи, яка має стати першим таким навчальним закладом в Україні.
Школа відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд, повідомили у міськраді.
«Саме у нас ми плануємо побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд.
Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз», – про це 1 жовтня, на своїх сторінках у соціальних мережах заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.