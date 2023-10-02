У село Борщова повернули світло

Як зазначив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, наразі усі жителі села, які повернулися додому, отримали доступ до послуги електропостачання.

Відновлення електроенергії у Борщовій Липецької громади тривало з червня 2023 року, повідомляють в ХОВА.

«За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова продовжуємо відновлювати електропостачання в тих населених пунктах, де було зруйновано мережі через російські обстріли.

Роботи тут розпочали відразу після дозволу від саперів.

У населеному пункті було знайдено багато вибухонебезпечних предметів, а рівень пошкодження мереж сягав 100%», – сказав Михайло Харнам.

Також Михайло Харнам наголосив, що відремонтували одну з підстанцій та відновили високовольтну лінію, аби покращити якість надання послуг.

Агентство Телевидения Новости