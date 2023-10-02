Зарплати полонених будуть віддавати їх сім’ям: підписано закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Документ був ухвалений Радою 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт №9638 на сайті Ради.

Нові норми

Законом забезпечується:

збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їх сім’ям.

Це не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Також закон містить:

уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Закони щодо підтримки військових

Як заявляв голова Верховної ради Руслан Стефанчук, Верховна рада вже ухвалила низку законів на захист ветеранів. Найближчим часом депутати планують розглянути законопроєкт, який передбачає надання неоплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів працівникам, які приступають до роботи після звільнення з військової служби.

Також буде розглянутий проєкт, спрямований на спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, запровадження єдиного державного реєстру військовослужбовців, а також окремого статусу захисника і захисниць України.

Агентство Телевидения Новости