Загальна сума компенсацій за пошкоджене майно на Харківщині сягнула понад 538 млн грн

Сума виплачених компенсацій жителям Харківщини склала 366,9 млн грн. Ухвалено рішення про надання компенсацій на суму майже 172 млн грн. Ці кошти власники пошкодженого житла отримають найближчим часом.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, у м. Харків уже виплачено компенсацій на суму понад 60 млн грн. Призначено виплат ще на 31 млн грн.

Крім того, у громадах області комісіями сформовано 36 сертифікатів з надання компенсації за знищене майно на майже 52 млн грн.

Усього в області подано понад 18 тисяч заяв на отримання компенсацій за пошкоджене житло та понад 1600 заяв на компенсації за знищене майно.

«Спільно з органами місцевого самоврядування працюємо над пришвидшенням розгляду комісіями заяв від громадян. Жителі Харківщини мають отримати кошти якнайшвидше», – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости